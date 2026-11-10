Quarta giornata della League Phase per le nerazzurre di Sassarini, che ospitano la formazione inglese
VIDEO FCIN1908 / Inter Women, Sassarini: "City gara affascinante. Siamo avanti nel percorso ma..."
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INTER (4-4-2): 1 Rúnarsdóttir; 33 Bartoli, 4 Van Diemen, 5 Andrés, 14 Robustellini; 18 Glionna, 24 Milinković, 16 Tomašević, 7 Bugeja; 9 Polli, 8 Vilhjálmsdóttir A disposizione: 12 Forcinella, 99 Belli, 2 Kullberg, 6 Santi, 17 Payne, 20 Detruyer, 26 Raphino, 29 Giudici, 36 Cambiaghi, 46 Bressan Allenatore: David Sassarini
MANCHESTER CITY (4-2-3-1): 31 Yamashita; 18 Casparij, 4 Rose, 28 Prior, 37 Wamser; 19 Blindkilde Brown, 17 Coffey; 24 Beney, 6 Clinton, 20 Fujino; 8 Fowler A disposizione: 1 Cumings, 56 Walker, 2 Shimizu, 9 Shaw, 11 Hemp, 22 Lohmann, 25 Hasegawa, 27 Knaak, 47 Lewis, 60 Burdon Allenatore: Andrée Jeglertz
Arbitro: Marta Huerta De Aza (ESP)
Assistenti: Guadalupe Porras Ayuso (ESP) - Rita Cabanero (ESP)
VAR: Javier Iglesias Villanueva (ESP)
AVAR: Judit Romano Garcia (ESP)
IV Ufficiale: Olatz Rivera Olmedo (ESP)
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