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Dopo una vittoria e un pareggio nelle prime due partite, l'Inter Women subisce la prima sconfitta del suo cammino europeo. Nella terza giornata di League Phase le nerazzurre cadono 6-0 in casa dell'OL Lyonnes, che domina la partita e legittima la propria superiorità con una prestazione di qualità assoluta. Con orgoglio e personalità le nerazzurre provano fino alla fine a segnare almeno un gol, ma si infrangono contro il palo, colpito da Santi, e la solidità della difesa francese. Una doppietta di Kokoto porta le padrone di casa sul 2-0 al termine della prima frazione, poi arriva un incredibile gol da centrocampo di Yohannes prima dell'ingresso in campo di una scatenata Becho, che realizza una tripletta. L'Inter Women rimane a quota 4 punti in classifica, e tornerà in campo in Champions League martedì 10 novembre, quando ospiterà il Manchester City nella quarta giornata.

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Tabellino

Reti: 18' e 45' Katoto (OL), 59 Yohannes (OL), 69', 76' e 94' Becho (OL)

OL Lyonnes (4-3-3): 25 Grohs; 29 Brand (15 Engen 75'), 26 Sangaŕé (33 Tarciane75'), 3 Renard, 4 Bacha; 20 Yohannes, 13 Egurrola, 6 Dumornay (10 Benyahia 66'); 77 Paralluelo, 9 Katoto (14 Hegerberg 66'), 11 Chawinga (7 Becho 62') A disposizione: 1 Endler, 16 Belhadj, 8 Shrader, 17 Fathallah, 24 Swierot, 27 Ouazar, 31 Joseph Allenatore: Jonatan Giráldez

Inter Women (4-4-2): 1 Rúnarsdóttir; 4 Van Diemen, 5 Andrés (15 Garcia 67'), 24 Milinković, 14 Robustellini (2 Kullberg 82'); 18 Glionna, 8 Vilhjálmsdóttir (6 Santi 53'), 16 Tomašević, 20 Detruyer (17 Payne 53'); 7 Bugeja (36 Cambiaghi 67'), 26 Raphino A disposizione: 12 Forcinella, 99 Belli, 9 Polli, 29 Giudici, 46 Bressan Allenatore: David Sassarini

Ammonite:

Recuperi: 1', 4'

Arbitro: Lotta Vuorio (FIN)

Assistenti: Laura Koskinen - Heini Hyvönen (FIN)

IV Ufficiale: Hanna Laajanen (SWE)

VAR: Michèle Schmölzer (SUI)

AVAR: Anojen Kanagasingam (SUI)