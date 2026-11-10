Le nerazzurre di Sassarini si portano avanti al 24', ma subiscono la rimonta delle inglesi
VIDEO FCIN1908 / Inter Women, Sassarini: "City gara affascinante. Siamo avanti nel percorso ma..."
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Seconda sconfitta europea consecutiva per l'Inter Women, che perde in casa contro il Manchester City con il punteggio di 1-4. Le nerazzurre di Sassarini passano in vantaggio con il bel colpo di testa di Bartoli al 24', ma subiscono la rimonta della formazione inglese, trascinata da un'ottima Fujino.
Inter-Manchester City 1-4
Reti: 24' Bartoli (I), 33' e 44' Fujino (M), 56' Casparij (M), 70' Clinton
INTER (4-4-2): 1 Rúnarsdóttir; 33 Bartoli (2 Kullberg 84'), 4 Van Diemen, 5 Andrés (26 Raphino 46'), 14 Robustellini; 18 Glionna, 24 Milinković, 16 Tomašević, 7 Bugeja (17 Payne 65'); 9 Polli (36 Cambiaghi 55'), 8 Vilhjálmsdóttir (6 Santi 46') A disposizione: 12 Forcinella, 99 Belli, 2 Kullberg, 20 Detruyer, 29 Giudici, 46 Bressan Allenatore: David Sassarini
MANCHESTER CITY (4-2-3-1): 31 Yamashita; 18 Casparij, 4 Rose (27 Knaak 46'), 28 Prior, 37 Wamser (2 Shimizu 64') 19 Blindkilde Brown, 17 Coffey (22 Lohmann 64'); 24 Beney (25 Hasegawa), 6 Clinton, 20 Fujino (11 Hemp 46'); 8 Fowler A disposizione: 1 Cumings, 56 Walker, 9 Shaw, 47 Lewis, 60 Burdon Allenatore: Andrée Jeglertz
Ammonite: 67' Shimizu (M)
Recuperi: 0', 4'
Arbitro: Marta Huerta De Aza (ESP)
Assistenti: Guadalupe Porras Ayuso (ESP) - Rita Cabanero (ESP)
VAR: Javier Iglesias Villanueva (ESP)
AVAR: Judit Romano Garcia (ESP)
IV Ufficiale: Olatz Rivera Olmedo (ESP)
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