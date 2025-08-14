FC Inter 1908
Femminile, al via la “Women’s Cup”: l’Inter sfida questa sera l’Atletico Madrid

Prestigioso test internazionale per le nerazzurre di Piovani, di scena all'Arena Civica di Milano contro le spagnole
Tutto pronto per “The Women’s Cup”, torneo di calcio femminile che approda per la prima volta in Italia e lo fa in grande stile. Dal 14 al 17 agosto 2025, l’Arena Civica ospiterà un’edizione speciale del prestigioso torneo internazionale, che vedrà l’Inter Women protagonista assoluta accanto a tre top club europei: Juventus, F.C. Como Women e le campionesse in carica dell’Atlético Madrid.

Non si tratta soltanto di un torneo, ma di un concetto rivoluzionario. The Women’s Cup – Special Edition Milan si presenta come una competizione pensata per riscrivere l’esperienza del calcio femminile, portando in campo non solo il talento, ma anche visione, innovazione e storytelling.

Il format prevede due semifinali e due finali nell’arco di quattro giorni, con la partecipazione di squadre di altissimo profilo. La sfida tra Inter e Atlético accende subito i riflettori: le nerazzurre se la vedranno con le vincitrici dell’edizione 2023 del torneo:

14agosto

Semifinale 1: Juventus vs Como Women – ore 18:00

Semifinale 2: INTER vs Atlético Madrid – ore 21:00

17 agosto

Finale 3° posto – ore 17:00

Finalissima – ore 20:00

(inter.it)

