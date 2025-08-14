Tutto pronto per “The Women’s Cup”, torneo di calcio femminile che approda per la prima volta in Italia e lo fa in grande stile. Dal 14 al 17 agosto 2025, l’Arena Civica ospiterà un’edizione speciale del prestigioso torneo internazionale, che vedrà l’Inter Women protagonista assoluta accanto a tre top club europei: Juventus, F.C. Como Women e le campionesse in carica dell’Atlético Madrid.
Non si tratta soltanto di un torneo, ma di un concetto rivoluzionario. The Women’s Cup – Special Edition Milan si presenta come una competizione pensata per riscrivere l’esperienza del calcio femminile, portando in campo non solo il talento, ma anche visione, innovazione e storytelling.
Il format prevede due semifinali e due finali nell’arco di quattro giorni, con la partecipazione di squadre di altissimo profilo. La sfida tra Inter e Atlético accende subito i riflettori: le nerazzurre se la vedranno con le vincitrici dell’edizione 2023 del torneo:
14agosto
Semifinale 1: Juventus vs Como Women – ore 18:00
Semifinale 2: INTER vs Atlético Madrid – ore 21:00
17 agosto
Finale 3° posto – ore 17:00
Finalissima – ore 20:00
