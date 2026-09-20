Lautaro Martinez è stato convocato dal CT dell'Argentina Lionel Scaloni per le prossime amichevoli della Nazionale albiceleste contro Burkina Faso, Bolivia e Benin.

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Nell'elenco dei convocati di Scaloni c'è anche Tomas Palacios, giocatore dell'Inter ma in prestito all'Estudiantes de La Plata fino a gennaio 2027. Il club argentino vanta anche un diritto di riscatto attorno ai 6/7 mln di euro e non risulta esserci un diritto di controriscatto per l'Inter.

Ecco la nota ufficiale dell'AFA, ossia la Federazione argentina: "Il commissario tecnico Lionel Scaloni convocherà i seguenti giocatori del campionato locale per le prossime partite che si disputeranno in Argentina contro Bolivia, Burkina Faso e Benin:

Getty Images

- Leonel Flores (Boca Juniors)

- Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata)

- Santiago Beltrán (River Plate)

- Thiago Almada (River Plate)

- Nicolás Otamendi (River Plate)

- Tobías Andrada (River Plate)

*Il difensore Nicolás Otamendi è stato convocato per la partita del 6 ottobre allo stadio del River Plate.

Leonel Flores e Tomás Palacios si alleneranno a Ezeiza e successivamente saranno autorizzati a disputare le partite con i rispettivi club. Dopodiché, si uniranno nuovamente agli allenamenti della nazionale".