«Perché? Perché hanno mostrato la schiena durante il minuto di raccoglimento per Sandro Mazzola, un campione che oltretutto in vita non è mai stato particolarmente divisivo?». Se lo è chiesto in un post su Instagram il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni.

Prima della gara con l'Atalanta, parte della Curva della Juventus ha deciso di contestare il minuto di silenzio imposto per Mazzola, leggenda dell'Inter e della Nazionale italiana.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

«Lo sfregio al morto (degli altri) è un salto di qualità della stupidità. Non c'è spiegazione accettabile, neppure se dovesse trattarsi di una risposta alla curva "nemica". Non ci arrivo e sono contento di non arrivarci. Di fronte a gesti vergognosi come questo il passato del morto, di un campione, si fa addirittura enorme, incommensurabile», ha proseguito il giornalista commentando quanto accaduto a Torino.