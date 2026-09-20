Episodio vergognoso all'Allianz Stadium di Torino. Durante il minuto di raccoglimento per ricordare Sandro Mazzola, scomparso nella serata di venerdì a 83 anni, alcuni tifosi della Curva della Juventus non solo non hanno rispettato il silenzio, intonando cori nei confronti di Scirea e Agnelli ma si sono anche voltati rispetto al campo di gioco.

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Un gesto deprecabile e imbarazzante da parte della frangia dei tifosi juventini pochi istanti prima del match tra la Juventus e l'Atalanta, vinto poi dai bianconeri per 2-0. Una mancanza di rispetto nei confronti di una leggenda dell'Inter ma anche della Nazionale italiana e del calcio mondiale.

A Sky Sport, Giuseppe Bergomi ha voluto commentare l'episodio increscioso e imbarazzante con una battuta, ricordando a suo modo Sandro Mazzola: "Volevo salutare Sandro Mazzola e dirgli che noi non gli gireremo mai le spalle e che gli vorremo sempre bene". Una risposta da signore.