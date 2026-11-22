Le scelte ufficiali di Marino Defendi e David Sassarini per la gara valida per l'8ª giornata della Serie A femminile
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Ultima partita di campionato per l'Inter Women prima della sosta dedicata agli impegni delle Nazionali. Le nerazzurre affrontano la Ternana Women in trasferta nella gara valida per l'8ª giornata della Serie A femminile. Si gioca allo stadio Moreno Gubbiotti di Narni: la squadra di Sassarini occupa momentaneamente la seconda posizione in classifica con 16 punti, cinque in meno della Roma capolista a punteggio pieno. La Ternana Women si trova attualmente al settimo posto, con 8 punti frutto di due vittorie e due pareggi.
Il calcio d'inizio è in programma alle ore 12:30: il match tra Ternana Women e Inter verrà trasmesso in diretta su DAZN.
Queste le scelte ufficiali di formazione di Marino Defendi e David Sassarini:
TERNANA WOMEN-INTER | LE FORMAZIONI UFFICIALI
TERNANA WOMEN (4-3-3): 12 Ciccioli; 17 Labate, 19 Quazzico, 24 Massimino, 14 Toniolo; 33 Breitner, 8 Pastrenge, 21 Petrara; 23 Regazzoli, 35 Ventriglia, 15 Strode. A disposizione: 1 Steen, 7 Gomes, 9 Hornemann, 10 Lazaro, 16 Ciccotti, 22 Testa, 27 Cecchini, 28 Yang, 29 Martins. Coach: Marino Defendi
INTER (4-4-2):1 Runarsdottir; 2 Kullberg, 24 Milinkovic, 4 Van Diemen, 14 Robustellini; 18 Glionna, 10 Magull, 16 Tomasevic, 8 Vilhjalmsdottir; 7 Bugeja, 36 Cambiaghi. A disposizione: 12 Forcinella, 99 Belli, 6 Santi, 9 Polli, 17 Payne, 20 Detruyer, 26 Raphino, 29 Giudici, 33 Bartoli, 46 Bressan. Coach: David Sassarini
Arbitro: Mattia Nigro (sez. Prato) Assistenti: Cozzuto - Calce IV Ufficiale: Prencipe Operatore FVS: Losapio
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