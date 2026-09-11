Date, luoghi e orari delle partite che vedranno coinvolte le formazioni maschili e femminili del vivaio nerazzurro
VIDEO / Bigica: "C'è sempre da imparare, il Real Madrid ci è stato superiore"
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UNDER 20 Domenica 13 settembre, ore 15:00- Campionato, 4ª giornata: Inter-Cagliari - KONAMI Women & Talent Center, Milano.
UNDER 19 FEMMINILE Sabato 12 settembre, ore 18:00 - Amichevole: Pro Sesto-Inter - Stadio Breda, Sesto San Giovanni (MI).
UNDER 18 Lunedì 14 settembre, ore 14:30 - Campionato, 3ª giornata: Inter-Cagliari - KONAMI Women & Talent Center, Milano.
UNDER 17 Sabato 12 settembre, ore 14:30 - Campionato, 2ª giornata: Inter-Cagliari - KONAMI Women & Talent Center, Milano.
UNDER 17 FEMMINILE Domenica 13 settembre, ore 15:00 - Amichevole: Como 1907-Inter - Centro Sportivo Eracle, Casnate con Bernate (CO).
UNDER 16 Domenica 13 settembre, ore 13:00 - Amichevole, Inter-Virtus Entella - KONAMI Women & Talent Center, Milano.
UNDER 15 Giovedì 10-Domenica 13 settembre - Bayern Monaco Elite Cup - Bayern Campus, Monaco di Baviera.
UNDER 15 FEMMINILE Domenica 13 settembre, ore 14:30 - Amichevole: Como 1907-Inter - Centro Sportivo Eracle, Casnate con Bernate (CO).
(inter.it)
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