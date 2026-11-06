Date, luoghi e orari delle partite che vedranno coinvolte le formazioni maschili e femminili del vivaio nerazzurro
VIDEO FCIN1908 / Inter Youth, Bigica: "Dobbiamo trovare stabilità. Mi dà fastidio che..."
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UNDER 20 Sabato 7 novembre, ore 11:00 - Campionato, 10ª giornata: Atalanta-Inter - Centro Sportivo Bortolotti, Ciserano (BG).
UNDER 19 FEMMINILE Domenica 8 novembre, ore 14:30 - Coppa Italia Primavera, 1ª giornata: Inter-Como Women - KONAMI Women & Talent Center, Milano.
UNDER 18 Domenica 8 novembre, ore 14:00 - Campionato, 10ª giornata: Frosinone-Inter - Stadio Montorli, Boville Ernica (FR).
UNDER 17 FEMMINILE Domenica 8 novembre, ore 15:00 - Campionato, 7ª giornata: Roma-Inter - Centro Sportivo Acqua Acetosa, Roma.
UNDER 16 Domenica 8 novembre, ore 14:30 - Campionato, 8ª giornata: Vicenza-Inter - Centro Sportivo, Montegalda (VI).
UNDER 15 Domenica 8 novembre, ore 14:45 - Campionato, 8ª giornata: Vicenza-Inter - Centro Sportivo, Bressanvido (VI).
UNDER 15 FEMMINILE Domenica 8 novembre, ore 15:00 - Campionato, 7ª giornata: Roma-Inter - Centro Sportivo Acqua Acetosa, Roma.
(inter.it)
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