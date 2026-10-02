Date, luoghi e orari delle partite che vedranno coinvolte le formazioni maschili e femminili del vivaio nerazzurro
VIDEO FCIN1908 / Tarantino: "Settore giovanile Inter ha cambiato prospettiva. L'obiettivo..."
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UNDER 19 FEMMINILE Domenica 4 ottobre, ore 15:00 - Campionato, 3ª giornata: Inter-Parma - KONAMI Women & Talent Center, Milano.
UNDER 18 Domenica 4 ottobre, ore 11:00 - Campionato, 5ª giornata: Inter-Napoli - KONAMI Women & Talent Center, Milano.
UNDER 17 FEMMINILE Domenica 4 ottobre, ore 14:30 - Campionato, 3ª giornata: Inter-Frosinone - Centro Sportivo Enotria, Milano.
UNDER 16 Domenica 4 ottobre, ore 15:00 - Campionato, 4ª giornata: Monza-Inter - Centro Sportivo Monzello, Monza (MB).
UNDER 15 Domenica 4 ottobre, ore 11:00 - Campionato, 4ª giornata: Monza-Inter - Centro Sportivo Monzello, Monza (MB).
UNDER 15 FEMMINILE Domenica 4 ottobre, ore 14:30 - Campionato, 3ª giornata: Inter-Frosinone - Centro Sportivo Enotria, Milano.
(inter.it)
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