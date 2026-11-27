Date, luoghi e orari delle partite che vedranno coinvolte le formazioni maschili e femminili del vivaio nerazzurro
VIDEO FCIN1908 / Bigica: "Risultato bugiardo, c'è ancora speranza in Youth League perché..."
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UNDER 20 Domenica 29 novembre, ore 11:00 - Campionato, 12ª giornata: Sassuolo-Inter - Stadio Ricci, Sassuolo (MO).
UNDER 19 FEMMINILE Sabato 28 novembre, ore 17:00 - Amichevole: Inter-Venezia - KONAMI Women & Talent Center, Milano.
UNDER 18 Sabato 28 novembre, ore 15:00 - Campionato, 13ª giornata: Inter-Fiorentina - KONAMI Women & Talent Center, Milano.
UNDER 17 Domenica 29 novembre, ore 15:00 - Campionato, 11ª giornata: Inter-Monza - KONAMI Women & Talent Center, Milano.
UNDER 17 FEMMINILE Domenica 29 novembre, ore 17:00 - Campionato, recupero 9ª giornata: Parma-Inter - Centro Sportivo Il Noce, Noceto (PR).
UNDER 16 Sabato 28 novembre, ore 14:30 - Amichevole: Sassuolo-Inter - Mapei Football Center, Sassuolo (MO).
UNDER 15 Sabato 28 novembre, ore 15:30 - Amichevole: Sassuolo-Inter - Stadio comunale Zanti, San Michele dei Mucchietti (MO).
UNDER 15 FEMMINILE Sabato 28 novembre, ore 14:00 - Amichevole: Uesse Sarnico-Inter - Centro Sportivo Bortolotti, Sarnico (BG).
(inter.it)
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