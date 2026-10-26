L'annuncio arriva dall'agenzia che segue il calciatore, con una foto in maglia nerazzurra e la nuova scadenza contrattuale
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L'Inter guarda al futuro e blinda un altro giovane del proprio settore giovanile. JokÅ«bas Zebrauskas ha firmato un nuovo contratto con il club nerazzurro fino al 30 giugno 2029.
L'annuncio Ã¨ arrivato attraverso il profilo Instagram di Stars and Partners, l'agenzia che segue il calciatore, che ha pubblicato una grafica con Zebrauskas in maglia interista e la scritta New Contract 2029.
«JokÅ«bas Zebrauskas e F.C. Internazionale Milano fino al 2029Â», si legge nel messaggio che accompagna il post.
Un nuovo accordo che conferma la volontÃ dell'Inter di continuare a investire sui giovani del proprio vivaio, assicurandosi la permanenza del calciatore per le prossime stagioni. L'attaccante, classe 2010, sta giocando questa stagione con l'Under 17 nerazzurra.
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