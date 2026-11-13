Date, luoghi e orari delle partite che vedranno coinvolte le formazioni maschili e femminili del vivaio nerazzurro
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UNDER 19 FEMMINILE Sabato 14 novembre, ore 15:00 - Campionato, 7ª giornata: Hellas Verona-Inter - Stadio "Olivieri", Verona
UNDER 18 Sabato 14 novembre, ore 11:00 - Campionato, 11ª giornata: Inter-Como - KONAMI Women & Talent Center, Milano.
UNDER 17 Giovedì 12 novembre, ore 15:30 - Amichevole, Inter-Giana Erminio - KONAMI Women & Talent Center, Milano.
UNDER 17 FEMMINILE Domenica 15 novembre, ore 15:15 - Campionato, 8ª giornata: Inter-Ternana - Centro Sportivo Enotria, Milano.
UNDER 16 Sabato 14 novembre, ore 15:00 - Campionato, 9ª giornata: Inter-Milan - KONAMI Women & Talent Center, Milano.
UNDER 15 Domenica 15 novembre, ore 11:00 - Campionato, 9ª giornata: Inter-Milan - KONAMI Women & Talent Center, Milano.
UNDER 15 FEMMINILE Domenica 15 novembre, ore 15:15 - Campionato, 8ª giornata: Inter-Ternana - Centro Sportivo Enotria, Milano.
(inter.it)
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