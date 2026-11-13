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Cresce la preoccupazione intorno alle condizioni fisiche di Piotr Zielinski: il centrocampista dell'Inter, regolarmente convocato dalla Polonia, non si sta allenando a causa di un forte raffreddore, motivo per cui la sua presenza in campo domani contro la Romania è in forte dubbio.

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Jan Urban, ct della Polonia, nella conferenza stampa alla vigilia del match di Nations League è rimasto cauto: "Non metterei la mano sul fuoco sul fatto che Zielinski e Reguła siano pronti a giocare. Si deciderà all'ultimo momento. Vedremo domani mattina come staranno. C'è stato un virus, ora c'è un netto miglioramento, ma domani ne saprò decisamente di più".