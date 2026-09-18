È confermato, la partita tra Inter U23 e Foggia va verso il tutto esaurito. Vi avevamo raccontato ieri del possibilissimo sold out dello stadio Breda di San Giovanni dove domenica 20 settembre alle 15 andrà in scena la gara valida per la sesta giornata di campionato di Serie C (girone C).

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Negli ultimi giorni e nelle ultime ore sono andati esauriti tutti i biglietti in vendita per la Tribuna Principale. Rimane a disposizione una piccola parte di biglietti in vendita per il settore ospite.

Tanti i tifosi pugliesi residenti a Milano e nell'hinterland che presenzieranno alla sfida. Inoltre nei giorni scorsi è stato revocato il divieto di trasferta per i tifosi rossoneri provenienti dalla provincia di Foggia. La partita andrà in onda anche su Rai2. "Sarà visibile all'interno della Domenica Sportiva Pomeriggio, in onda dalle 14:00 alle 18:00, con collegamenti con lo stadio Breda di Sesto San Giovanni già nel pre partita", spiega la società nerazzurra in una nota.