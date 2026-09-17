Il ct Pasqual ha selezionato per l'occasione 23 calciatori
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Dopo il secondo posto conquistato nella 45ª edizione della Telki Cup, andata in scena dal 26 al 30 agosto in Ungheria, la Nazionale Under 17, campione d’Europa in carica, tornerà in campo per disputare la prima edizione dell’Istria Youth Cup, in programma dal 26 settembre al 6 ottobre sui campi del Park Plaza Belvedere di Medulin, in Croazia.
Il tecnico Manuel Pasqual ha convocato per l’occasione 23 calciatori, tutti nati nel 2010.
L’ELENCO DEI CONVOCATI
Portieri: Filippo Rondelli (Atalanta), Tommaso Vischi (Como);Difensori: Christian Bacuzzi (Milan), Mattia Barbone (Fiorentina), Daniel Ethan Colombo (Parma), Lorenzo Damonte (Genoa), Alessandro Ghiotto (Juventus), Diego Lucarelli (Inter), Sebastian Mattei (Roma), Jeff Odje (Atalanta);Centrocampisti: Jody Ardeni (Bologna), Lorenzo Bernamonte (Fiorentina), Badr El Hafid (Atalanta), Mattia Guaglianone (Roma), Cristian Norelli (Cremonese), Roberto Scaglione (Parma);Attaccanti: Gabriele Borsa (Milan), Maximilian Donner (Borussia Mönchengladbach), Fortune Erhunmwun Egharevba (Fiorentina), Michele Elena (Lazio), David Furlan (Hellas Verona), Giuseppe Pipitò (Juventus), Pietro Salvai (Juventus)
(figc.it)
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