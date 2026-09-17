VIDEO / Bovio a FCIN1908: "Nel gol ho messo tutta la cattiveria possibile"

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Inizierà con un torneo amichevole in Croazia, dal 25 settembre al 4 ottobre, la stagione della Nazionale Under 19. Gli Azzurrini esordiranno venerdì 25 settembre (ore 15.30) contro la Francia a Kotoriba, prima di affrontare la Turchia e la Croazia, padrona di casa, rispettivamente lunedì 28 settembre (ore 15.30) a Čakovec e giovedì 1° ottobre (ore 15.30) a Čakovec.

Il tecnico Massimiliano Favo – promosso dall’Under 18 azzurra, con cui ha conquistato una storica medaglia di bronzo all’ultima edizione del Mondiale Under 17, andato in scena dal 3 al 27 novembre 2025 in Qatar – ha convocato per l’occasione 24 calciatori, tutti nati nel 2008, ad eccezione di due classe 2009: l’attaccante della Roma, Antonio Arena, e l’ala della Juventus, Destiny Onoguekhan Elimoghale.

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L’ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: Francesco Cereser (Torino), Alessandro Longoni (Paris Saint-Germain);Difensori: Benit Borasio (Juventus), Leonardo Noah Bovio (Inter), Ettore Broggian (Como), Cristiano De Paoli (Como), David Marini (Cesena), Jean-Tryfose Mambuku (Stade de Reims), Mattia Marello (Inter), Andrea Natali (AZ Alkmaar);Centrocampisti: Andrea Ballanti (Torino), Alessio Baralla (Como), Vincenzo Damiano (Genoa), Luca Lo Monaco (Bologna), Andrea Luongo (Torino), Mattia Pedretti (Atalanta), Federico Steffanoni (Atalanta), Samuel Wiafe (Genoa);Attaccanti: Antonio Arena (Roma), Cristian Carrara (Inter), Mattia Esposito (Bari), Destiny Onoguekhan Elimoghale (Juventus), Christian Fogliaro (Monza), Simone Lontani (Parma).

(figc.it)