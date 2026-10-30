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Emiliano Bigica, tecnico dell'Inter Primavera, ha commentato la sconfitta rimediata contro la Roma: "Intanto voglio fare i complimenti alla Roma che secondo me ha fatto una partita importante, da squadra, e credo che abbia meritato di vincere. Noi probabilmente siamo stati penalizzati dal primo gol che è stato abbastanza rocambolesco, poi abbiamo subito un po' la loro aggressività. Forse nell'ultimo quarto d'ora del primo tempo abbiamo ritrovato le nostre linee di passaggio, le nostre buone azioni e la personalità. Nel secondo tempo purtroppo abbiamo concesso il rigore che ci ha messo la partita in salita, ma dvo dire che la squadra è stata sempre in gara, tenendo bene il campo. Siamo stati sfortunati su qualche episodio e su qualche errore tecnico che di solito non facciamo".

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Questa è stata la prima volta in stagione in cui forse la partita è stata quasi del tutto appannaggio degli avversari: come lavorerete in questo senso dopo la partita di oggi?

"Credo che la partita di oggi faccia parte di un percorso che noi abbiamo intrapreso. Abbiamo sbagliato la prestazione, ci può stare. Ora abbiamo una partita importante in Youth League e cercheremo di rifarci, credo faccia tutto parte di un percorso di crescita dei ragazzi, queste sconfitte penso facciano bene. È vero che nelle sconfitte va trovato qualcosa di positivo, e qui di positivo c'è il fatto che la concentrazione è rimasta alta, che abbiamo tenuto bene il campo e abbiamo sempre provato a giocare. Dobbiamo migliorare, se pensassi che fossimo perfetti alle porte di novembre sarei un pazzo".

Col Feyenoord sarà una sfida affascinante e da vincere. Cosa ci possiamo aspettare da questa partita? Sarà possibile rivedere qualche elemento?

"Ci aspetta un impegno importante, contro una squadra a punteggio pieno in Youth League. Sarà una partita che fa parte del percorso di crescita: dbbiamo provare a vincere. Per quanto riguarda gli effettivi, viviamo alla giornata: vedremo lunedì chi avremo a disposizione".