Comincia mercoledì 8 gennaio a Interello il cammino in Coppa Italia Primavera dell'Inter di Andrea Zanchetta: i nerazzurri, reduci dalla sconfitta in campionato contro la Juventus, entrano in scena a partire dagli ottavi di finale. Avversario di turno, il Bologna, che fin qui ha eliminato Renate e Sudtirol.