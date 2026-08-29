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Emiliano Bigica, nuovo allenatore dell'Inter Primavera, ha commentato a fine partita il pareggio per 2-2 contro l'Empoli: "Vedo una partita dai due volti, una partita dove secondo me nel primo tempo abbiamo fatto bene nella proposizione del gioco, nel coraggio, nell'attenzione. Il secondo tempo invece siamo stati molto lenti nel giro palla, siamo stati poco propositivi nell'attacco dello spazio e loro riuscivano a difendersi con tutti gli effettivi senza far troppa fatica perché il nostro giro palla era lento ed era sempre molto orizzontale. Bravi a sfruttare un calcio da fermo anche noi, purtroppo alla fine sempre sul calcio da fermo secondo me nei minuti di recupero bisogna che facciamo attenzione, che mettiamo molta più concentrazione anche se possiamo essere in fatica, perché è un peccato aver buttato via due punti, però di fronte avevamo comunque una squadra che ha fatto la sua gara, aggressiva, sono in un buon momento. Mi aspettavo comunque di più dal nostro secondo tempo".

Nel secondo tempo in cui avete fatto un po' più fatica può esserci anche un tema di caldo e preparazione che sta ancora finendo?

"In questo periodo ci sta tutto, posso capire caldo e preparazione, ma questo vale anche per loro, noi abbiamo un po' smesso di giocare e questo non deve accadere. Muoviamo la classifica e ci dà morale per venerdì a fare una bella partita a Bologna".

Hai grande esperienza in questa categoria, ma arrivi in un'Inter che ha anche una squadra intermedia come l'U23: come stai gestendo questa situazione, sapendo che ci sarà molto ricambio anche all'interno della stessa settimana tra i vari giocatori?

"Intanto sono felicissimo di essere arrivato all'Inter, per me è stata un'opportunità importante e ringrazio il Sassuolo e il Palmieri che mi hanno dato la possibilità di godermi questa nuova esperienza. Il fatto che ci sia l'U23 c'è grandissima sinergia tra noi e loro, noi siamo a disposizione, sono tutti giocatori che fanno parte dell'Inter, del club e entrano in campo quelli che avranno a disposizione".