Tutti i risultati e le partite in programma della stagione 2026/27 della formazione nerazzurra allenata da Bigica
VIDEO FCIN1908 / Tarantino: "Voglio restare all'Inter il più possibile. Su Primavera e U23..."
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1^ Giornata Campionato, domenica 23 agosto 2026: Genoa-INTER 0-1
2^ Giornata Campionato, sabato 29 agosto 2026: INTER-Empoli, ore 11
3^ Giornata Campionato, venerdì 4 settembre 2026: Bologna-INTER, ore 17
4^ Giornata Campionato, domenica 13 settembre 2026: INTER-Cagliari, ore 15
5^ Giornata Campionato, sabato 19 settembre 2026: Monza-INTER, ore 13
6^ Giornata Campionato, sabato 10 ottobre 2026: INTER-Como
7^ Giornata Campionato, sabato 17 ottobre 2026: Lazio-INTER
8^ Giornata Campionato, sabato 24 ottobre 2026: INTER-Parma
9^ Giornata Campionato, sabato 31 ottobre 2026: INTER-Roma
10^ Giornata Campionato, sabato 7 novembre 2026: Atalanta-INTER
11^ Giornata Campionato, sabato 21 novembre 2026: INTER-Juventus
12^ Giornata Campionato, sabato 28 novembre 2026: Sassuolo-INTER
13^ Giornata Campionato, sabato 5 dicembre 2026: Torino-INTER
14^ Giornata Campionato, sabato 12 dicembre 2026: INTER-Verona
15^ Giornata Campionato, mercoledì 16 dicembre 2026: Cesena-INTER
16^ Giornata Campionato, sabato 19 dicembre 2026: INTER-Milan
17^ Giornata Campionato, domenica 3 gennaio 2027: Albinoleffe-INTER
18^ Giornata Campionato, mercoledì 6 gennaio 2027: INTER-Lecce
19^ Giornata Campionato, sabato 9 gennaio 2027: Fiorentina-INTER
20^ Giornata Campionato, sabato 16 gennaio 2027: INTER-Monza
21^ Giornata Campionato, sabato 23 gennaio 2027: Roma-INTER
22^ Giornata Campionato, sabato 30 gennaio 2027: INTER-Genoa
23^ Giornata Campionato, sabato 6 febbraio 2027: Verona-INTER
24^ Giornata Campionato, sabato 13 febbraio 2027: INTER-Torino
25^ Giornata Campionato, sabato 20 febbraio 2027: Parma-INTER
26^ Giornata Campionato, sabato 27 febbraio 2027: INTER-Bologna
27^ Giornata Campionato, mercoledì 3 marzo 2027: Como-INTER
28^ Giornata Campionato, sabato 6 marzo 2027: INTER-Lazio
29^ Giornata Campionato, sabato 13 marzo 2027: INTER-Albinoleffe
30^ Giornata Campionato, sabato 20 marzo 2027: Lecce-INTER
31^ Giornata Campionato, sabato 3 aprile 2027: INTER-Fiorentina
32^ Giornata Campionato, sabato 10 aprile 2027: Cagliari-INTER
33^ Giornata Campionato, sabato 17 aprile 2027: Juventus-INTER
34^ Giornata Campionato, sabato 24 aprile 2027: INTER-Sassuolo
35^ Giornata Campionato, sabato 1 maggio 2027: Milan-INTER
36^ Giornata Campionato, sabato 8 maggio 2027: INTER-Atalanta
37^ Giornata Campionato, sabato 15 maggio 2027: Empoli-INTER
38^ Giornata Campionato, sabato 22 maggio 2027: INTER-Cesena
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