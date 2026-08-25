Tutti i risultati e le partite in programma della stagione 2026/27 della formazione nerazzurra allenata da Bigica

Fabio Alampi
Tarantino

VIDEO FCIN1908 / Tarantino: "Voglio restare all'Inter il più possibile. Su Primavera e U23..."

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1^ Giornata Campionato, domenica 23 agosto 2026: Genoa-INTER 0-1

2^ Giornata Campionato, sabato 29 agosto 2026: INTER-Empoli, ore 11

3^ Giornata Campionato, venerdì 4 settembre 2026: Bologna-INTER, ore 17

4^ Giornata Campionato, domenica 13 settembre 2026: INTER-Cagliari, ore 15

5^ Giornata Campionato, sabato 19 settembre 2026: Monza-INTER, ore 13

6^ Giornata Campionato, sabato 10 ottobre 2026: INTER-Como

7^ Giornata Campionato, sabato 17 ottobre 2026: Lazio-INTER

8^ Giornata Campionato, sabato 24 ottobre 2026: INTER-Parma

bigica neo tecnico primavera

9^ Giornata Campionato, sabato 31 ottobre 2026: INTER-Roma

10^ Giornata Campionato, sabato 7 novembre 2026: Atalanta-INTER

11^ Giornata Campionato, sabato 21 novembre 2026: INTER-Juventus

12^ Giornata Campionato, sabato 28 novembre 2026: Sassuolo-INTER

13^ Giornata Campionato, sabato 5 dicembre 2026: Torino-INTER

14^ Giornata Campionato, sabato 12 dicembre 2026: INTER-Verona

15^ Giornata Campionato, mercoledì 16 dicembre 2026: Cesena-INTER

16^ Giornata Campionato, sabato 19 dicembre 2026: INTER-Milan

17^ Giornata Campionato, domenica 3 gennaio 2027: Albinoleffe-INTER

18^ Giornata Campionato, mercoledì 6 gennaio 2027: INTER-Lecce

19^ Giornata Campionato, sabato 9 gennaio 2027: Fiorentina-INTER

20^ Giornata Campionato, sabato 16 gennaio 2027: INTER-Monza

21^ Giornata Campionato, sabato 23 gennaio 2027: Roma-INTER

22^ Giornata Campionato, sabato 30 gennaio 2027: INTER-Genoa

23^ Giornata Campionato, sabato 6 febbraio 2027: Verona-INTER

24^ Giornata Campionato, sabato 13 febbraio 2027: INTER-Torino

25^ Giornata Campionato, sabato 20 febbraio 2027: Parma-INTER

26^ Giornata Campionato, sabato 27 febbraio 2027: INTER-Bologna

27^ Giornata Campionato, mercoledì 3 marzo 2027: Como-INTER

28^ Giornata Campionato, sabato 6 marzo 2027: INTER-Lazio

29^ Giornata Campionato, sabato 13 marzo 2027: INTER-Albinoleffe

30^ Giornata Campionato, sabato 20 marzo 2027: Lecce-INTER

31^ Giornata Campionato, sabato 3 aprile 2027: INTER-Fiorentina

32^ Giornata Campionato, sabato 10 aprile 2027: Cagliari-INTER

33^ Giornata Campionato, sabato 17 aprile 2027: Juventus-INTER

34^ Giornata Campionato, sabato 24 aprile 2027: INTER-Sassuolo

35^ Giornata Campionato, sabato 1 maggio 2027: Milan-INTER

36^ Giornata Campionato, sabato 8 maggio 2027: INTER-Atalanta

37^ Giornata Campionato, sabato 15 maggio 2027: Empoli-INTER

38^ Giornata Campionato, sabato 22 maggio 2027: INTER-Cesena

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