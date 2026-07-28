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L'Inter blinda uno dei talenti più promettenti del proprio settore giovanile: primo contratto da professionista per Cristian Carrara, attaccante classe 2008, che si lega ai nerazzurri fino al 30 giugno 2029.

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Arrivato a Milano nell'estate del 2021, proveniente dalla Virtus CiseranoBergamo, Carrara ha già vinto tre scudetti: nel 2022 in U14, nel 2023 in U15 e poco più di un mese fa in U18, con tanto di fascia di capitano al braccio. Bomber fisico, cattivo sotto porta e dotato di grande personalità, nella scorsa stagione ha già debuttato e segnato con la Primavera, e in queste settimane sta svolgendo la preparazione estiva direttamente con l'U23. Un ragazzo sul quale l'Inter punta molto, e che è atteso da un'annata molto importante per la sua carriera.