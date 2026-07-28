I nerazzurri blindano il promettente attaccante, campione d'Italia con l'U18
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L'Inter blinda uno dei talenti più promettenti del proprio settore giovanile: primo contratto da professionista per Cristian Carrara, attaccante classe 2008, che si lega ai nerazzurri fino al 30 giugno 2029.
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