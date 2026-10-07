Terminata la sosta per le Nazionali, tornano in campo anche i nerazzurri di Bigica
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Sesta giornata del campionato Primavera. L'Inter di Bigica, capolista solitaria con 13 punti conquistati nelle prime 5 partite, torna in campo dopo la lunga pausa per le Nazionali affrontando il Como.
L'incontro, in programma sabato 10 ottobre alle ore 11, sarà diretto da Marco Costa della sezione arbitrale di Busto Arsizio, coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Daghetta di Lecco e Ionut Eusebiu Nechita di Lecco.
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