Terminata la sosta per le Nazionali, tornano in campo anche i nerazzurri di Bigica

Fabio Alampi
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VIDEO FCIN1908 / Inter Primavera, Carrara: "Più contento per la squadra che per me. Il mister..."

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Sesta giornata del campionato Primavera. L'Inter di Bigica, capolista solitaria con 13 punti conquistati nelle prime 5 partite, torna in campo dopo la lunga pausa per le Nazionali affrontando il Como.

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L'incontro, in programma sabato 10 ottobre alle ore 11, sarà diretto da Marco Costa della sezione arbitrale di Busto Arsizio, coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Daghetta di Lecco e Ionut Eusebiu Nechita di Lecco.

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