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A Pressing si è discusso in maniera accesa sul calcio di rigore dato all'Inter per il tocco di mano di Zappacosta sulla linea di porta. Il difensore dell'Atalanta ha ricevuto solo un'ammonizione e non il cartellino rosso.

Parte Ranocchia: "Vedendo le immagini, non è volontario, Zappacosta il pallone non lo vede"

Mauro non ci sta: "Ma come non lo vede?"

Anche Pazzini vede la volontarietà: "Secondo me con la coda dell'occhio lo vede"

Mauro aggiunge: "Ho detto così anche in diretta, è stato bravissimo, ha salvato proprio il gol, è volontario"

Sabatini si inserisce nel discorso: "Anche io ho la stessa impressione di Ranocchia, Zappacosta la tocca e sembra un tocco volontario ma lui non sta guardando il pallone"

Risponde Mauro: "Che bisogno ha di guardare il pallone? L'ha fermato prima, ragazzi"

Ranocchia ha dubbi: "Molto difficile da capire questo"

Biasin la pensa così: "Insomma fa di tutto per tenere fuori questo pallone come è normale che sia altrimenti la palla finisce in porta. Rivedendolo al VAR o no, come si fa ad avere la certezza della volontarietà? Se avesse dato il rosso, avremmo detto la stessa cosa dall'altra parte"