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L'ottava giornata del campionato di Primavera prevede lo scontro al vertice tra Inter e Parma, capoliste con 15 punti (insieme all'Empoli) e ancora imbattute. I nerazzurri di Bigica, reduci dal successo in Youth League contro lo Shakhtar, puntano a vincere dopo i pareggi contro Como e Lazio.

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Resa nota la designazione arbitrale: l'incontro, in programma domani a Interello alle ore 15, sarà diretto da Simone Palmieri della sezione arbitrale di Avellino, coadiuvato dagli assistenti Marco Infante di Battipaglia e Riccardo Liotta di San Dona' di Piave.