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A Deejay Football Club, in onda su Radio Deejay, Fabio Caressa ha espresso un suo dubbio sull'Inter:

"Voglio dire una cosa sull'Inter: sembra che questa fragilità sia diventata un po' cronica, non so se è una cosa che Chivu riuscirà tanto a risolvere. Se si sporge in avanti, rischia di prendere sempre gol. Con lo Shakhtar ha giocato in maniera intelligente perché non si è esposta ma allora devi giocare più indietro e allora crei meno. Non so, mi sembra di difficile soluzione questo dilemma chivuiano"

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Ivan Zazzaroni ha risposto così: "L'Inter è la squadra più forte di tutte ma quando manca Lautaro perde il 25% della sua forza. I nuovi arrivi hanno dato poco? Ci vuole tempo per adattarsi. Spence è forte, Curtis Jones è un ottimo giocatore"