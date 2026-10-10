Nerazzurri poco brillanti, in pochi si distinguono dal grigiore generale
VIDEO FCIN1908 / Inter Primavera, Bigica: "Due punti buttati. Bruges? Dobbiamo..."
Difesa
Farronato 6,5
Risponde presente quando chiamato in causa, due belle parate nel primo tempo. Qualche incertezza in più in uscita nella ripresa, non può nulla sui due gol.
Evangelista 6
Bonsignori è un brutto cliente e gli crea qualche affanno, ma resiste bene.
Breda 6,5
Sicuro, concentrato, guida con personalità il reparto.
Peletti 6
Primo tempo da centrale, secondo da terzino, senza sbavature evidenti.
Rocca 6
Meno arrembante rispetto a quanto visto nelle ultime due partite, si fa vedere solo per una discesa delle sue. Ammonito, viene sostituito all'intervallo. (46' Mackiewicz)
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