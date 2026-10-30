Brutta prestazione da parte dei nerazzurri di Bigica, che perdono meritatamente
Difesa
Farronato 6
Può solo guardare la gran girata di Basile, niente da fare sul rigore di Arena. Per il resto, ordinaria amministrazione.
Moranduzzo 5,5
Poco aiutato da D'Agostino e da El Mahboubi, fatica quando viene preso in mezzo dalle combinazioni tra Cama e Maccaroni. (65' Lissi)
Breda 5,5
Va spesso in apprensione contro Arena e Paratici, impreciso quando si ritrova il pallone tra i piedi.
Mackiewicz 5
Serata storta: spesso in ritardo, soffre anche sul piano fisico e perde palloni velenosi. Causa il rigore del definitivo 0-2 con un intervento ingenuo e scomposto.
Rocca 5,5
Primo tempo discreto, prova anche qualche sgroppata in avanti, seppur senza grandi risultati. Meno bene nella rirpesa, quando ci sarebbe bisogno della sua spinta. (90' Peletti)
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