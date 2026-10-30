Brutta prestazione da parte dei nerazzurri di Bigica, che perdono meritatamente

Fabio Alampi

Difesa

Farronato 6

Può solo guardare la gran girata di Basile, niente da fare sul rigore di Arena. Per il resto, ordinaria amministrazione.

Moranduzzo 5,5

Poco aiutato da D'Agostino e da El Mahboubi, fatica quando viene preso in mezzo dalle combinazioni tra Cama e Maccaroni. (65' Lissi)

Breda 5,5

Va spesso in apprensione contro Arena e Paratici, impreciso quando si ritrova il pallone tra i piedi.

Mackiewicz 5

Serata storta: spesso in ritardo, soffre anche sul piano fisico e perde palloni velenosi. Causa il rigore del definitivo 0-2 con un intervento ingenuo e scomposto.

Rocca 5,5

Primo tempo discreto, prova anche qualche sgroppata in avanti, seppur senza grandi risultati. Meno bene nella rirpesa, quando ci sarebbe bisogno della sua spinta. (90' Peletti)

Inter-Roma Primavera pagelle

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