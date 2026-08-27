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L'Inter blinda un altro dei talenti del proprio settore giovanile. Il club nerazzurro ha raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto di Matteo Farronato, portiere classe 2008 che questa estate ha preso parte alla preparazione pre campionato con la Prima Squadra. Il talentuoso estremo difensore ha prolungato fino al 30 giugno 2030.

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Farronato ha espresso i suoi pensieri con un post su Instagram: "Sono molto felice di prolungare il mio contratto con questa grande società, ringrazio la mia famiglia e le persone che mi stanno dando grande fiducia".