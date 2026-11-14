VIDEO FCIN1908 / Marotta: "Ecco cosa ha rappresentato Mazzola con l’Inter e con la Nazionale"

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Intervenuti a Deejay Football Club su Radio Deejay, Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni hanno parlato della questione Federale con la probabile candidatura di Galliani come antagonista di Malagò.

Parte Caressa: "Parliamo un po' di questa questione Federale, trovo che, in un momento così, essere così divisi è un gran peccato e poi su cosa sono divisi?"

Replica Zazzaroni: "Dicono e in parte ci credo che dietro c'è un progetto. Il progetto è di mettere Galliani, che ha 82 anni ma se glielo dici si arrabbia, che tra 2 anni ci sono le elezioni, va ad 84 anni e quindi molla e si inserisce Marotta che riprende l'avvocato Viglione e si fa la sua Federazione. Se glielo chiedi a Marotta, oggi ti dice di no, poi vedremo tra 2 anni. L'avrebbe fatto anche con Malagò ma se metti Galliani questo è più facile. Questo, secondo alcuni, dovrebbe essere il progetto dell'attuale presidente dell'Inter perché prima o poi il fondo venderà l'Inter a qualcuno e lui si ritroverà con tanto tempo libero e la presidenza Federale è sicuramente un obiettivo, questo è un discorso che viene fatto molto spesso ad alto livello"

La rabbia di Caressa: "Nessuno parla di progetti o di programmi, questa cosa mi atterrisce"

Zazzaroni chiosa così: "La Federazione è ferma da un anno, è un anno che non fa nulla. C'è la vergogna dell'AIC e dell'AIAC"