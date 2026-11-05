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Non solo la vittoria dell'Inter in terra olandese due giorni fa. La Primavera di Bigica purtroppo non ha trovato il successo contro i pari età del Feyenoord nel match di Youth League andato in scena poche ore prima. Ma nel 3-1 per i padroni di casa è emerso comunque il talento cristallino di Alen Vukaj, autore di un gol bellissimo. Non il primo. Si legge oggi su TuttoSport:

"Alen Vukaj, diciottenne della Primavera dell’Inter e autore col Feyenoord di un gol da cineteca – una serpentina iniziata fuori dall’area e terminata con un destro vincente sul secondo palo dopo aver saltato quattro rivali e aver evitato l’intervento di un quinto difendente – rappresenta oggi uno dei prospetti più interessanti dei nerazzurri.

Nato a Lecco da genitori albanesi (zona Scutari), possiede il doppio passaporto – oggi è un elemento prezioso dell’Under 19 dell’Albania, per lui 4 assist in 7 gare - e non è nuovo a reti del genere: nel turno precedente di Youth League, contro lo Shaktar Donetsk, era andato in rete con un bel pallonetto.

Alen, dopo aver ereditato la passione del calcio dallo zio, ha iniziato a tirare i primi calci a 5 anni nella Cisanese, poi è stato al Manara 1909, prima di arrivare all’Inter nell’estate del 2018. In nerazzurro ha conquistato lo Scudetto Under 14, quello Under 15 e pure il Tricolore Under 18, quando, nella finale col Bologna, vinta ai rigori, fu lui a trasformare il penalty del trionfo finale".