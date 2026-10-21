La Primavera nerazzurra scende in campo oggi alle 16 contro la formazione ucraina

Fabio Alampi
Bigica

VIDEO FCIN1908 / Inter Primavera, Bigica: "C'è rammarico per il risultato. I ragazzi bravi a..."

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Terza gara di Youth League per l'Inter di Emiliano Bigica, che oggi pomeriggio alle ore 16 affronta lo Shakhtar Donetsk. La Primavera nerazzurra, reduce da tre pareggi consecutivi fra tutte le competizioni facendosi sempre rimontare, cerca la prima vittoria europea in stagione per sperare ancora nella qualificazione alla seconda fase. Per l'occasione ci sarà anche Filippo Cerpelletti, "prestato" dall'U23: con lui rientra anche Donato.

FC Internazionale v Club Brugge KV - UEFA Youth League 2026/27
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I convocati:

Portieri: Farronato, Galliera;

Difensori: Evangelista, Rocca, Sorino, Peletti, Lissi, Donato, Breda;

Centrocampisti: La Torre, Cerpelletti, Putsen, D'Agostino;

Attaccanti: El Mahboubi, Grisoni Fasana, Vukaj, Franchi, Matarrese, Carrara, Moressa.

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