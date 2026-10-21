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Sandro Sabatini è tornato a parlare di Inter. In particolare di Cristian Chivu, commentando le parole dell'allenatore nerazzurro alla vigilia del match di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. Questo il pensiero del noto giornalista sul tecnico rumeno nel corso del podcast 'Scontro diretto':

Getty Images

"Sono stato un buon profeta su Chivu l'anno scorso, sono un suo estimatore dai tempi del Parma, ma non mi è piaciuto tanto nell'ultima conferenza stampa. Sa bene che deve convivere con la pressione, è normale se alleni l'Inter. Dice 'sembra siamo solo noi obbligati a vincere', ma non è che sembra: è proprio così. L'Inter è la squadra più forte del campionato. Che vincere sia comunque difficile, è un altro discorso. Chivu deve vivere questo ruolo di favorita con più naturalezza, leggerezza e consapevolezza di allenare una grande squadra anche grazie al suo lavoro. Il filo di vittimismo sinceramente non mi è piaciuto. Ora Biasin e i suoi soldatini si scaglieranno contro di me"