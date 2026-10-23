Date, luoghi e orari delle partite che vedranno coinvolte le formazioni maschili e femminili del vivaio nerazzurro
VIDEO FCIN1908 / Inter Primavera, Bigica: "Vittoria importante per il morale. Partita attenta"
Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
UNDER 20 Domenica 25 ottobre, ore 15:00 - Campionato, 8ª giornata: Inter-Parma - KONAMI Women & Talent Center, Milano.
UNDER 19 FEMMINILE Sabato 24 ottobre, ore 12:00 - Campionato, 5ª giornata: Arezzo-Inter - Stadio Comunale Bruno Nespoli, Arezzo.
UNDER 18 Lunedì 26 ottobre, ore 15:00 - Campionato, 8ª giornata: Parma-Inter - Mutti Training Centre, Collecchio (PR)
UNDER 17 Domenica 25 ottobre, ore 15:00 - Campionato, 7ª giornata: Venezia-Inter - CS Taliercio, Venezia.
UNDER 17 FEMMINILE Domenica 25 ottobre, ore 14:30 - Campionato, 5ª giornata: Inter-Sassuolo - Centro Sportivo Enotria, Milano.
UNDER 16 Giovedì 22 ottobre - Campionato, 7ª giornata: Inter-Udinese 0-1
UNDER 15 Giovedì 22 ottobre - Campionato, 7ª giornata: Inter-Udinese 1-3
UNDER 15 FEMMINILE Domenica 25 ottobre, ore 14:30 - Campionato, 5ª giornata: Inter-Sassuolo - Centro Sportivo Enotria, Milano.
(inter.it)
© RIPRODUZIONE RISERVATA