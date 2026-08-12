Un nuovo Zanetti all'Inter. Tomas, il figlio di Javier, è diventato ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter. Il classe 2012, centrocampista centrale, farà parte della nuova Under 15 nerazzurra. La Gazzetta dello Sport ne ha parlato così qualche settimana fa:

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

"La stirpe è quella dei Mkhitaryan, cioè dei dieci prestati al centrocampo: piedi buoni, testa alta a tutti i costi, un’eleganza che sembra aver ereditato dal padre, buona corsa, fase di interdizione generosa e lavoro senza palla niente male. Per lui sembra scritto un futuro da mezzala, anche se quest’anno Polidori l’ha utilizzato nei due davanti alla difesa “dove gli ho dato libertà di prendere e andare”. È anche un bell’incursore, dunque. “Si butta dentro e lo fa sempre coi tempi giusti, inoltre si fa trovare pronto in zona gol”. A proposito di reti, quest’anno ha chiuso a quota 27 e insomma, parlare di vizio è forse riduttivo.

Sport Mediaset

“E lo scorso anno negli Esordienti ne aveva segnati ancora di più, però la qualità migliore è un’altra”. In una parola, cervello: “Perché ha delle capacità cognitive elevatissime. Pensa in fretta ed esegue, il tutto a una velocità non banale per la sua età. E tutto questo compensa un fisico che deve ancora formarsi”. Da qui l’asterisco, perché Tomas Zanetti è il più classico dei tardivi, cioè quelli costretti a confrontarsi con ragazzi cresciuti prima. “Ma nonostante questo non si tira mai indietro, l’ho visto andare a contrasto con ragazzi già pronti e sviluppati senza paura. In queste situazioni credo venisse fuori la ‘garra’ argentina”. Andrà dunque rivalutato quando avrà messo su centimetri e chili. Anche perché pare che, per adesso, l’evoluzione di Tomas stia seguendo più o meno di pari passo quella di Javier quando era giovane. E se è vero che buon sangue non mente…", la chiosa della Rosea.