Un'altra vittoria per i nerazzurri di Moll: decisiva la doppietta di Ferri
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Seconda vittoria in altrettante partite di campionato per l'Inter U15, che batte 2-1 il Sudtirol e sale a quota 6 punti in classifica. I nerazzurri di Moll si impongono grazie alla doppietta di Augusto ferri, difensore centrale arrivato in estate dalla Varesina.
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