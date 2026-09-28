Un'altra vittoria per i nerazzurri di Moll: decisiva la doppietta di Ferri

Fabio Alampi
tarantino

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Seconda vittoria in altrettante partite di campionato per l'Inter U15, che batte 2-1 il Sudtirol e sale a quota 6 punti in classifica. I nerazzurri di Moll si impongono grazie alla doppietta di Augusto ferri, difensore centrale arrivato in estate dalla Varesina.

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