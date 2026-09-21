VIDEO FCIN1908 / Tarantino: "Settore giovanile Inter ha cambiato prospettiva. L'obiettivo..."

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Comincia con una vittoria il campionato dell'Inter U16. I ragazzi di Nossa si impongono con il punteggio di 1-3 sul campo del Venezia e conquistano i primi 3 punti della stagione. Per i nerazzurri sono andati a segno Pititto al 47', Fall al 67' e Zoumbare al 77'.