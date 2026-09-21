Comincia con una vittoria il campionato dei nerazzurri
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Comincia con una vittoria il campionato dell'Inter U16. I ragazzi di Nossa si impongono con il punteggio di 1-3 sul campo del Venezia e conquistano i primi 3 punti della stagione. Per i nerazzurri sono andati a segno Pititto al 47', Fall al 67' e Zoumbare al 77'.
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