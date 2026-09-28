I nerazzurri di Nossa passano in vantaggio a inizio ripresa, ma vengono raggiunti nel finale

Fabio Alampi
tarantino

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Termina in parità la sfida tra Inter e Sudtirol, terza giornata del campionato U16: i ragazzi di Nossa non vanno oltre l'1-1 casalingo, e salgono così a quota 4 punti in classifica. I nerazzurri passano in vantaggio a inizio ripresa con un bel diagonale mancino di Sare, ma nel finale gli ospiti trovano la rete del pareggio con Bettinsoli.

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