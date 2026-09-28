Il direttore del Francs Borains, club in cui è cresciuto il centrocampista, esalta il nuovo acquisto nerazzurro: "Alto 1,97, ma con una tecnica eccezionale"
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David Lasaracina, direttore del Francs Borains, club belga in cui è cresciuto Yanis Massolin, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di TMW.
Massolin all'Inter"Ha grandissime qualità, è un top. La scelta dell'Inter è stata giusta. È esploso in Belgio da secondo centrocampista, poi è arrivato al Modena e ha fatto benissimo. Per qualità è un calciatore straordinario, è alto 1,97 e ha una tecnica eccezionale. Ma bisogna trovargli la collocazione giusta. Tra lui e Maldini, preferisco lui".
L'Italia di Mancini"Qui a livello di formazione il Belgio è avanti di vent'anni rispetto all'Italia. I calciatori belga giocano nelle top squadre straniere. L'Italia ha Tonali al Tottenham che è ultimo in classifica. L'Italia deve tornare ad avere la sua identità. Da quando qualcuno ha provato a cambiare il calcio italiano ha fatto solo disastri. Manca coraggio a livello societario. Guardate Romano: a vent'anni i giocatori forti, all'estero, giocano già nelle squadre top".
Nuovi Massolin"Abbiamo giovani bravi. Penso a Monticelli, ad esempio. Abbiamo una buona cantera. Ma tutto il campionato esprime buoni valori".
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