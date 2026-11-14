Successo di misura per i rossoneri, ancora imbattuti e sempre più primi in classifica
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Dopo aver perso il derby con la Prima Squadra e con l'U17, l'Inter perde la stracittadina di Milano anche nella categoria U16. Al Konami Centre il Milan vince con il punteggio di 0-1 al termine di un match tiratissimo, deciso solamente da un gol di Santopaolo al 94'. I rossoneri di Baldo rimangono imbattuti in campionato e allungano in testa alla classifica, i nerazzurri di Nossa inseguono dal quinto posto con 8 punti di svantaggio.
TabellinoInter-Milan 0-1
Rete: 94' Santopaolo.
Inter: Gualdi, Persichetti, Parisi, Barattieri (87' Fall), Ilic, Pietraru, Lugaro, tedesco, Giovannoni, Pititto (68' Sare), Zoumbare. All.: Nossa. A disp.: Spanò, Livella, Storto, Terzuoli.
Milan: Orsini, Manna, A. Ferrari, Tato, Zanellato, Zappia, Braida, Cremonesi, Rossini (93' Santopaolo), Vigil Hidalgo (61' Tebaldi), Boniforti (74' Amagua). All.: Naldo. A disp.: Bogogna, L. Ferrari, La Vecchia, Cazzaniga, Ba, Martello.
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