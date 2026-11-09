I nerazzurri battono in trasferta i biancorossi: a segno anche Giovannoni, Pititto e Fall
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Torna a vincere l'Inter U16, che batte 1-5 il Vicenza e sale a quota 12 punti in classifica. I nerazzurri di Nossa, rientrati da Miami dopo l'esperienza nella Messi Cup, si impongono grazie al calcio di rigore trasformato da Giovannoni, ai gol di Pititto e Fall e la doppietta di Zoumbare.
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