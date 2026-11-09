Arrivano importanti novità in merito al Generali Stadium, ossia allo stadio di Inter e Milan che dovrebbe essere inaugurato per la stagione 2031-2032. A riportarle è La Gazzetta dello Sport che sviscera e racconta i dettagli che emergono dal contratto stipulato da Generali, colosso del mondo delle assicurazioni, e i due club:

"Generali è sin da oggi sponsor dei due club nella categoria dei servizi assicurativi (Official Insurance Partner). Il contratto di intitolazione dello stadio – i cosiddetti naming rights – ha una durata di 25 anni e prevede la corresponsione di 50 milioni fino all’apertura dell’impianto, prevista nel 2031: 10 milioni annui per ciascuna delle prossime cinque stagioni, compresa l’attuale, da dividere a metà tra Inter e Milan. Una volta inaugurato lo stadio, il valore salirà a 30 milioni annui (15 a testa) per i successivi 20 anni. Il totale dell’impegno ammonta a 650 milioni. Un’enormità. Generali ha voluto associare il proprio nome all’impianto sin dall’inizio di questo lungo percorso, in modo da radicarsi nell’immaginario collettivo: Generali Stadium, solo Generali Stadium, nessun nome temporaneo o secondario a confondere le acque, anche a costo di chiudere bruscamente i conti con la tradizione di San Siro. Brandizzare un impianto sin dal primo giorno, anzi ancor prima della sua apertura, è particolarmente strategico in termini di marketing. Per questo motivo Generali ha accettato di pagare 10 milioni all’anno per qualcosa che, per cinque anni, sarà nei plastici e poi nei cantieri, ma non ancora nel vissuto dei tifosi", si legge sulla Rosea.

Inter (Giorgio Ricci) e Milan (Maikel Oettle) hanno lavorato a stretto contatto per la definizione della cessione dei naming rights. "Nerazzurri e rossoneri avevano inizialmente selezionato una ristretta cerchia di potenziali partner, concentrandosi sulle grandi realtà italiane. Questa tipologia di diritto, infatti, è particolarmente attrattiva per le aziende con un forte interesse sul territorio. Dopo un primo round di incontri, Generali è stata la società che ha mostrato sin da subito il maggiore entusiasmo. Inter e Milan hanno così deciso di approfondire i discorsi con il colosso assicurativo, definendo nel giro di pochi mesi il contratto, il più rilevante sottoscritto da Generali in campo sportivo. Oltre alla cifra messa sul piatto, un elemento chiave è stato lo status del partner. Chi più del colosso assicurativo, con 4,3 miliardi di euro di utile netto e 900 miliardi di asset in gestione, può offrire garanzie di solidità e solvibilità, soprattutto in un impegno di lungo termine? I 650 milioni sono scritti sulla pietra e rappresentano un pezzo rilevante della copertura finanziaria dell’intera operazione immobiliare. Peraltro, grazie ai 50 milioni "ponte", i club hanno la possibilità di monetizzare subito", aggiunge poi La Gazzetta.

Generali Stadium e il confronto con le top d'Europa

E i numeri sono davvero eccezionali se comparati con le altre big europee. Generali darà 30 milioni all'anno ai due club, costituendo uno degli accordi più redditizi per uno stadio. Il Barcellona (Spotify Camp Nou) ricava 20 mln a stagione mentre il Bayern circa 13 da Allianz. Emirates, invece, una cifra tra i 10 e i 15 mln all'Arsenal, cifra analoga per il Riyadh Air per l'Atletico Madrid. Il Borussia Dortmund incassa 11 mln per il Signal Iduna Park, la Juve con Allianz invece tra gli 8 e i 10 mln.

"Il dato di Milano è significativo proprio per la dimensione della componente naming rights. C’è poi un altro aspetto da considerare. I 30 milioni garantiti da Generali potrebbero rappresentare soltanto il primo tassello di una strategia commerciale molto più ampia. Intorno al nuovo stadio si svilupperà infatti un ecosistema di partnership, dai servizi tecnologici alle forniture di beverage, fino alle altre categorie merceologiche che possono trovare spazio nell’impianto. L’obiettivo è raccogliere ulteriori 20-25 milioni annui attraverso accordi con sponsor secondari, portando il valore complessivo delle partnership commerciali dello stadio a livelli ancora più elevati.

Anche in Italia, intanto, il mercato comincia a muoversi, seppure su dimensioni decisamente inferiori: l’Atalanta ricava circa 2,5 milioni annui dalla partnership con New Balance per la denominazione della New Balance Arena, mentre l’Udinese incassa circa un milione da Bluenergy per il Bluenergy Stadium. Il contratto di Milano rischia insomma di riscrivere i parametri di riferimento del settore, spingendo verso l’alto le valutazioni degli altri impianti europei e confermando quanto il nome di uno stadio, quando è associato a un progetto di respiro internazionale, possa diventare un asset commerciale di primissimo piano", la chiosa de La Gazzetta