L'aggiornamento sull'attaccante ivoriano presente al momento nei convocati della sua nazionale ma con riserva
Inter-Como episodio 2 della Stagione del Compromesso. Ha vinto Chivu. Bastoni centrale il futuro?
Sono quattordici i giocatori dell'Inter convocati per le varie nazionali in giro per il mondo in questa sosta. Tra questi, anche Ange-Yoan Bonny al momento, ma con riserva. L'attaccante nerazzurro, secondo quanto raccolto, avrebbe accusato un problema fisico dopo la gara con il Como da verificare nella giornata di domani prima di ricevere eventualmente il via libera per raggiungere la Costa d'Avorio per i prossimi due impegni.
Questo l'elenco completo degli altri calciatori:
Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Francesco Pio Esposito, Carlos Augusto, Petar Sucic, Andy Diouf, Marcus Thuram, Djed Spence, Piotr Zielinski, Aleksandar Stankovic, Manuel Akanji, Hakan Calhanoglu.
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