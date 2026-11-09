Nel corso della sosta saranno 14 i giocatori dell'Inter impegnati con le rispettive selezioni: eccoli nel dettaglio

Marco Astori
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Seconda sosta del campionato, che si ferma per lasciare spazio agli impegni delle Nazionali. In questo mese di novembre la pausa torna ad avere la durata tradizionale, con un solo weekend senza Serie A, a differenza della scorsa sosta. In questa finestra sono in programma diverse partite importanti tra UEFA Nations League, qualificazioni alla Coppa delle Nazioni Africane 2027 e amichevoli prestigiose.

Nel corso della sosta saranno 14 i giocatori nerazzurri impegnati con le rispettive selezioni:

Esposito e Thuram
Getty Images

ITALIA

Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Francesco Pio Esposito

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  • Italia-Francia, giovedì 12/11 ore 20:45 – UEFA Nations League | Milano

  • Belgio-Italia, domenica 15/11 ore 20:45 – UEFA Nations League | Bruxelles

BRASILE

Carlos Augusto

  • Brasile-Giappone, sabato 14/11 ore 11:15 (ore 18:15 ora locale) - Amichevole | Singapore

  • Singapore-Brasile, martedì 17/11 ore 11:00 (ore 18:00 ora locale) - Amichevole | Singapore

COSTA D'AVORIO

Ange-Yoan Bonny

  • Costa d'Avorio-Gambia, giovedì 12/11 ore 20:00 (19:00 ora locale) – Qualificazioni Coppa d'Africa | Bouaké

  • Gambia-Costa d'Avorio, martedì 17/11 ore 17:00 (16:00 ora locale) – Qualificazioni Coppa d'Africa | Banjul

CROAZIA

Petar Sucic

  • Inghilterra-Croazia, giovedì 12/11 ore 20:45 (19:45 ora locale) – UEFA Nations League | Londra

  • Croazia-Cechia, domenica 15/11 ore 20:45 – UEFA Nations League | Osijek

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Getty

FRANCIA

Andy Diouf, Marcus Thuram

  • Italia-Francia, giovedì 12/11 ore 20:45 – UEFA Nations League | Milano

  • Francia-Turchia, domenica 15/11 ore 20:45 – UEFA Nations League | Bordeaux

INGHILTERRA

Djed Spence

  • Inghilterra-Croazia, giovedì 12/11 ore 20:45 (19:45 ora locale) – UEFA Nations League | Londra

  • Spagna-Inghilterra, domenica 15/11 ore 20:45 – UEFA Nations League | Madrid

POLONIA

Piotr Zielinski

  • Romania-Polonia, sabato 14/11 ore 20:45 – UEFA Nations League | Bucarest

  • Polonia-Svezia, martedì 17/11 ore 20:45 – UEFA Nations League | Breslavia

SERBIA

Aleksandar Stankovic

  • Serbia-Germania, venerdì 13/11 ore 20:45 – UEFA Nations League | Belgrado

  • Grecia-Serbia, lunedì 16/11 ore 20:45 – UEFA Nations League | Volo

SVIZZERA

Manuel Akanji

  • Slovenia-Svizzera, venerdì 13/11 ore 20:45 – UEFA Nations League | Maribor

  • Svizzera-Scozia, lunedì 16/11 ore 20:45 – UEFA Nations League | San Gallo

TURCHIA

Hakan Calhanoglu

  • Turchia-Belgio, giovedì 12/11 ore 18:00 (20:00 ora locale) – UEFA Nations League | Izmir

  • Francia-Turchia, domenica 15/11 ore 20:45 – UEFA Nations League | Bordeaux

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