Nel corso della sosta saranno 14 i giocatori dell'Inter impegnati con le rispettive selezioni: eccoli nel dettaglio
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Seconda sosta del campionato, che si ferma per lasciare spazio agli impegni delle Nazionali. In questo mese di novembre la pausa torna ad avere la durata tradizionale, con un solo weekend senza Serie A, a differenza della scorsa sosta. In questa finestra sono in programma diverse partite importanti tra UEFA Nations League, qualificazioni alla Coppa delle Nazioni Africane 2027 e amichevoli prestigiose.
Nel corso della sosta saranno 14 i giocatori nerazzurri impegnati con le rispettive selezioni:
ITALIA
Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Francesco Pio Esposito
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Italia-Francia, giovedì 12/11 ore 20:45 – UEFA Nations League | Milano
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Belgio-Italia, domenica 15/11 ore 20:45 – UEFA Nations League | Bruxelles
BRASILE
Carlos Augusto
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Brasile-Giappone, sabato 14/11 ore 11:15 (ore 18:15 ora locale) - Amichevole | Singapore
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Singapore-Brasile, martedì 17/11 ore 11:00 (ore 18:00 ora locale) - Amichevole | Singapore
COSTA D'AVORIO
Ange-Yoan Bonny
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Costa d'Avorio-Gambia, giovedì 12/11 ore 20:00 (19:00 ora locale) – Qualificazioni Coppa d'Africa | Bouaké
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Gambia-Costa d'Avorio, martedì 17/11 ore 17:00 (16:00 ora locale) – Qualificazioni Coppa d'Africa | Banjul
CROAZIA
Petar Sucic
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Inghilterra-Croazia, giovedì 12/11 ore 20:45 (19:45 ora locale) – UEFA Nations League | Londra
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Croazia-Cechia, domenica 15/11 ore 20:45 – UEFA Nations League | Osijek
FRANCIA
Andy Diouf, Marcus Thuram
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Italia-Francia, giovedì 12/11 ore 20:45 – UEFA Nations League | Milano
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Francia-Turchia, domenica 15/11 ore 20:45 – UEFA Nations League | Bordeaux
INGHILTERRA
Djed Spence
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Inghilterra-Croazia, giovedì 12/11 ore 20:45 (19:45 ora locale) – UEFA Nations League | Londra
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Spagna-Inghilterra, domenica 15/11 ore 20:45 – UEFA Nations League | Madrid
POLONIA
Piotr Zielinski
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Romania-Polonia, sabato 14/11 ore 20:45 – UEFA Nations League | Bucarest
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Polonia-Svezia, martedì 17/11 ore 20:45 – UEFA Nations League | Breslavia
SERBIA
Aleksandar Stankovic
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Serbia-Germania, venerdì 13/11 ore 20:45 – UEFA Nations League | Belgrado
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Grecia-Serbia, lunedì 16/11 ore 20:45 – UEFA Nations League | Volo
SVIZZERA
Manuel Akanji
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Slovenia-Svizzera, venerdì 13/11 ore 20:45 – UEFA Nations League | Maribor
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Svizzera-Scozia, lunedì 16/11 ore 20:45 – UEFA Nations League | San Gallo
TURCHIA
Hakan Calhanoglu
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Turchia-Belgio, giovedì 12/11 ore 18:00 (20:00 ora locale) – UEFA Nations League | Izmir
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Francia-Turchia, domenica 15/11 ore 20:45 – UEFA Nations League | Bordeaux
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