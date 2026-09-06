I nerazzurri di Schiavini cominciano il campionato con il piede sbagliato
VIDEO FCIN1908 / Tarantino: "Settore giovanile Inter ha cambiato prospettiva. L'obiettivo..."
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Comincia con una sconfitta la stagione dell'Inter U17: i ragazzi di Giorgio Schiavini perdono 2-1 sul campo del Verona. Dopo un primo tempo terminato in parità e a reti bianche, la formazione scaligera passa in vantaggio al 53' Furlan, e 5 minuti dopo ci pensa Greco a raddoppiare. La reazione nerazzurra è sterile, e si concretizza solamente con il gol di Broinas a tempo ormai scaduto.
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