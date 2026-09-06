Intervenuto ai microfoni di CBS Sports Golazo, Cristian Chivu ha commentato così la vittoria dell'Inter contro il Napoli, avvenuta in rimonta grazie ad un grandissimo secondo tempo e ad una reazione da grande squadra:

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"Il Napoli è una grande squadra, è stata una bella partita da vedere per gli appassionati, è una bella pubblicità per la Serie A, questo tipo di partite sono belle da vedere"

"Sono sempre partite importanti e sono tutte partite importanti. La cosa che mi rende felice è che aver vinto due trofei l'anno scorso non ha cambiato la nostra mentalità e il nostro modo di fare, vogliamo dimostrare a noi stessi e anche a tutti che siamo ancora la squadra da battere.

Abbiamo ancora più qualità grazie ai nuovi arrivati, di solito quando vinci poi può capitare che inizi la stagione successiva con meno motivazioni ma questa squadra ha dimostrato di esserci ancora, di voler migliorare e ha dimostrato perché è stata così forte negli ultimi 7 anni"