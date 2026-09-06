VIDEO / Guarro e Pace EP17: Pagelle Inter-Napoli giocatore per giocatore. E a Chivu...

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Federico Dimarco si è fermato contro il Napoli per un infortunio al ginocchio. Queste le informazioni raccolte oggi da Sky Sport sullo stop dell’esterno dell’Inter:

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“E’ di lieve distorsione al ginocchio sinistro la diagnosi dell'infortunio per Federico Dimarco, uscito al 17' del secondo tempo della partita contro il Napoli di sabato pomeriggio. Dimarco, dopo aver disputato un'ora di gioco di alto livello, assist per il primo gol di Lautaro compreso, aveva abbandonato il campo per il persistere del dolore al ginocchio sinistro che lo aveva costretto, nella ripresa, a ripresentarsi con una fasciatura doppia. Dimarco era stato sostituito da Carlos Augusto.

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Lunedì 7 lo staff nerazzurro prenderà una decisione finale sulla sua disponibilità per la trasferta: la sensazione è che il giocatore potrebbe partire per Madrid e sarà poi Chivu a valutarne l’utilizzo, minimizzando i rischi. Lasciando il centro sportivo di Appiano Gentile, Dimarco si è fermato a salutare i tifosi, sorridendo tra selfie e autografi. Un segnale positivo, lo stato d'animo è sereno”, si legge sul sito di Sky.