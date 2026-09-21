Seconda vittoria consecutiva per i nerazzurri di Schiavini
VIDEO FCIN1908 / Tarantino: "Settore giovanile Inter ha cambiato prospettiva. L'obiettivo..."
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Seconda vittoria consecutiva per l'Inter U17, che si impone di misura sul campo del Sudtirol e sale a quota 6 punti in classifica. I nerazzurri di Schiavini battono gli altoatesini con il punteggio di 0-1 grazie al gol di Pietro Omini al 26' del secondo tempo: il numero 10 interista riceve palla al limite dell'area di rigore e lascia partire un mancino di prima intenzione che non lascia scampo al portiere avversario.
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