VIDEO FCIN1908 / Inter U16, Dellafiore: "C'è delusione per la sconfitta. Ma ho detto ai ragazzi..."

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Pareggio in rimonta per l'Inter U18, che va sotto di due gol sul campo del Frosinone, reagisce e chiude il match con il punteggio di 2-2. I padroni di casa passano in vantaggio nel primo tempo grazie a un calcio di rigore trasformato da Pugliatti, nella ripresa arriva il raddoppio firmato D'Aversa. I ragazzi di Dellafiore non demordono e prima accorciano le distanze con Nese, poi vanno ancora a segno con Morosi. Per i nerazzurri si tratta del primo pareggio stagionale dopo 5 vittorie e 4 sconfitte.